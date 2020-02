Zibanejad avgjorde derbyt i förlängning

Bara 28 sekunder in i förlängningen satte Mika Zibanejad New York Rangers vinstmål mot Islanders i NHL-ishockeyn. – Jag såg min chans att göra något och som tur var gick den (pucken) in, säger svensken efter matchen.

Förlängningsperioden inleddes med att Rangers Artemi Panarin stal pucken mitt i ett Islanders-anfall.