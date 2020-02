Bitande frost. Istappar. Intensiv kyla. Nej, det gäller kanske inte vädermässigt i Sverige denna milda vinter. Men politiskt. Särskilt mellan Moderaterna och Centerpartiet.

Den hårda ton som gällt mellan M och C sedan centerpartister och liberaler på nationell nivå i början av 2019 ingick januariavtalet med regeringspartierna S och MP, färgar av sig på lokal nivå, skriver Aftonbladet i en nyhetsartikel.

Pajkastningen i riksdagen skvätter ända ner till Varberg, där kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) vittnar om att det blir ”påfrestande” när det är så mycket ståhej på riksplanet. Liknande tongångar hörs från Östra Göinges borgerliga styre.

Klart är att alliansens haveri på nationell nivå och januariavtalets tillkomst, som ledde Stefan Löfven (S) till statsministerposten, har skapat ett nytt politiskt landskap. Frågan är hur detta nya landskap ser ut.

”Det är min absoluta bild att vi är det ledande oppositionspartiet och att vi kommer att förbli det av flera skäl.”

M-ledaren hänvisar till valresultatet. Medan M i valet i september 2018 fick 19,84 procent, var det 17,53 procent som röstade på Sverigedemokraterna. Och det är, resonerar Kristersson, valet som gäller – inte enstaka opinionsundersökningar. Det är logiskt.

Men sedan åberopar Kristersson att Moderaterna är ”samlingspartiet” i bemärkelsen att M kan tala med V den ena dagen och med SD den andra. Denna samlande förmåga utmärker också, menar han, det parti som kan trona högst i oppositionsrollen.

Nu är det trots allt något annat i Di-intervjun som väcker intresse. Att Ulf Kristersson förutom KD pekar ut Liberalerna som en önskvärd partner i en framtida regeringsbildning. Medan han inte ens nämner Centern.

Jodå, det har varit frostigt mellan centerpartister och moderater förr. Som när Centerledaren Olof Johansson sommaren 1994 lämnade Bildtregeringen i protest mot beslutet att bygga Öresundsbron. Bara som ett exempel.

Men extra hårda ord har fällts nu. Mellan å ena sidan folk hos M, KD och SD och å andra sidan hos C. Tänk all galla som spytts på sociala medier i särskilt Annie Lööfs vindriktning. Om att C och L förstört allianssamarbetet. Flyttat över till det socialistiska blocket. De har kallats bedragare och quislingar.