Kendrick Lamar, Haim och Charli XCX till Roskilde

Kendrick Lamar, The Strokes, The Roots, Haim, Charli XCX och Ride. På torsdagsmorgonen offentliggjorde Roskildefestivalen 110 nya artister till sommarens festival.

50-årsjubilerande Roskildefestivalen har redan gjort klart med stora namn som Taylor Swift, Tyler the Creator, Thom Yorke och Faith No More. Men på torsdagsmorgonen drämde de till med 110 nya bokningar till sommarens festival.