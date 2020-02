Malin Krutmeijer ser ”DAU: Natasha” som skildrar ett verkligt ”Truman Show”-experiment.

Från ”DAU: Natasha”. Bild: Berlinale

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Äkta sex och utfrågning under tortyr av en verklig, ökänd före detta förhörsledare från Ukraina. Anklagelser om övergrepp och misogyni. Det har braskat rejält runt ”DAU: Natasha” av Ilya Khrzhanovsky och Jekaterina Oertel som tävlar i Berlin. Filmen är en den första av flera kommande som härrör ur ett enormt konstprojekt, där Khrzhanovsky byggde en upp en hel värld runt ett fiktivt forskningsinstitut under Stalin-tiden. Där levde hundratals människor i ett slags rollspel under ett par år kring 2010, och de blev filmade. En av dem var kantinföreståndaren Natasha.