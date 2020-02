Såpadrottningen Bell är död

Den Emmy-belönade dagtidssåpaveteranen och tv-personligheten Lee Phillip Bell är död. Hon blev 91 år. Tillsammans med sin make William J Bell skapade hon två av de mest framgångsrika långkörarna i dagtidssåpa-universum: ”The young and the restless” (som under en kort period kallades för ”Makt och begär” på svenska) har sänts sedan 1973 och ”Glamour” sedan 1987.