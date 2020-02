Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Jag såg det komma. Sedan 2005 har jag förordat landstingens/regionernas avskaffande. Inget har hänt förutom sjukvårdens kollaps. Milslånga vittnesmål av sjukvårdspersonalen under 2000-talet från norr till söder om bristande patientsäkerhet, patienter som dör i kön i väntan på operation, brist på vårdplatser, personal som går in i väggen, personal som flyr yrket är bara toppen på isberget. Det totala isberget är fyllt med tusentals politiker i 21 regioner med drygt 31 000 vårdadministratörer och knappt 29 000 läkare inom regionvården. Under perioden 2010 till och med 2017 ökade administratörerna med 35,87 procent medan läkarökningen stannar vid 15,75 procent. Idag är siffrorna troligtvis ännu mer skrämmade.

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Jag vill bestämt hävda, att styrningen av 21 regioner med dess negativa konsekvenser och att hälso- och sjukvårdslagen dagligen sätts ur spel. Varje region har ju sin egen agenda med skiftande majoriteter. Kort sagt: mission impossible!

Ingen svensk har utövat lika mycket makt som rikskansler Axel Oxenstierna gjorde under 1600-talets första hälft. Byråkratin var hans vapen när han byggde ett nytt, modernare Sverige. Byråkratin knäcker idag regionerna. Oxenstierna skulle vänt sig i graven, om han från sin viloplats sett det komma.

Politikerna såg det inte komma! Moderaterna ville en gång i tiden avskaffa landstingen. Jag tror kanske att de såg den framtida kollapsen framför sig. I stället har de idag bidragit till sjukvårdskollapsen med ett privatiseringsmantra som saknar all grund i vetenskapen.

I Region Skåne är Moderaterna huvudansvariga för genomförandet av hybriden Sus genom sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och i Lund. Sus ständiga ekonomiska förluster påverkar negativt all annan sjukvård i Skåne. Sus är sannolikt utom räddning. Att regionerna är en födkrok för proffspolitiker och entouraget runt dessa betjänade av totalt 44 000 administratörer gör mig beklämd.

Regionrådet och ordföranden för Helsingborgs lasarett Anders Lundström (KD) har antagligen sett det komma och önskar i en krönika i webbtidningen Allians för Skåne att Region Skåne läggs ner.

De tidigare så kallade statsbärande partierna S och M har idag stora problem och går i otakt med folkopinionen. Statsministern Stefan Löfven blir alltmer ifrågasatt efter Januariöverenskommelsen. Moderatledaren Ulf Kristersson ägnar sig oftast åt den växande kriminaliteten och gängbrottsligheten. Varför inte sätta er ner tillsammans och diskutera en nedläggning av regionerna och ge patienterna och vårdpersonalen en chans. Jag ser tyvärr inte den diskussionen komma. Dock! Den av er som blir först på bollen kan troligen inhösta många poäng eller varför inte röster i kommande val.

Lägg ner regionerna!

Sten Lindholm Lund