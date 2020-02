Lisa Ekdahl på okänd mark – berättar på scen

Fakta

Sångare och låtskrivare, född 29 juli 1971 i Stockholm.

Slog igenom 1994 med sitt självbetitlade debutalbum, som Grammisbelönades och innehöll hitlåten "Vem vet?".

Har därefter gett ut 14 studioalbum, varav det senaste "More of the good" kom 2018.

2016 medverkade hon i TV4:s "Så mycket bättre".

Aktuell med föreställningen "Allt jag gör i lönndom" som regisseras av Anna Vnuk och som i höst spelas på Scalateatern i Stockholm, med premiär den 22 oktober.