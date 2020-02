Sex nya restauranger när Emporia öppnar Umami District

Köpcentret Emporia bygger om hela sin restaurangdel och öppnar i mars Umami District med fyra restauranger på tusen nya kvadratmeter. I sommar öppnar etapp två med fem helt nya restauranger.

Nya smaker är på väg att födas på det stora köpcentret Emporia på Hyllie. Mattorget består idag av åtta restauranger, men innan året är slut kommer det att vara dubbelt så många.

Den nya omgjorda restaurangdelen ska gå under namnet Umami District och öppna i tre etapper.

– Vi har känt att behov av att förnya både foodcourt och matutbudet. Så nu har vi byggt om ytan där klädbutikerna Lindex och Twilfit tidigare fanns. De tusen kvadratmetrarna ska öppna i 5 mars och där kommer fyra restauranger att finnas, berättar Emporias marknadschef Christina Holst.

Den 5 mars öppnar hamburgerrestaurangen Seven Sins Burger, dim sum-restaurangen Jou San, thailändska Thai Pad som tidigare funnits på Emporia. Men även helt nya indiska Dhaba Kitchen som idag finns på nio ställen runtom i Danmark, bland annat på streetfoodmarknaderna Reffen och Broens Gadekøkken i Köpenhamn.

När första delen öppnar stängs en stor del av det nya mattorget för att byggas om. I augusti är planen att den delen ska öppna och då väntar minst fem helt nya restauranger få Emporia-premiär.

– Vårt namn Umami District har en slogan som lyder ”a world of flavours” och det kommer att bli ännu mer tydligt när vi öppnar andra etappen. Jag kan inte säga än vilka restauranger som kommer att finnas där, men det blir bland annat amerikanskt, italienskt, japanskt och vietnamesiskt. Kanske även någon restaurang som är hundra procent vegansk. Vi hoppas även kunna ha 1–2 pop-up-restauranger där, säger Christina Holst.

Under den andra ombyggnaden kommer vissa av nuvarande mattorgets tidigare restauranger fortfarande att vara öppna, däribland snabbmatsrestaurangen Max. Etapp tre i ombyggnaden blir att även den ytan ska göras om i höst.

– Det har varit ett stort pussel för oss eftersom vi ju inte kan stänga ner hela mattorget. Vi måste hålla det levande under hela ombyggnaden, säger Christina Holst.

När allt är klart kommer Umami District att vara indelat i tre delar kallade The Arena, The Garden och The Square med olika känslor.

– En del kommer att ha en lite högre puls, en del ska vara lite lugnare och med fokus på laddstationer så att man kan sitta och jobba och den tredje delen ska vara lite mysigare, säger Christina Holst.