Nya röstmaskiner krånglade i South Carolina

South Carolina provar ett nytt röstsystem, där en maskin fyller i uppgifter om hur väljaren röstar. Men flera av maskinerna vägrade samarbeta i lördagens primärval.

De nya valmaskinerna är en intressant mix mellan gammalt och nytt. I en informationsfilm från delstatens valmyndighet skrivs först en valsedel ut via en pekskärmsbaserad maskin som står i röstbåset. Valsedeln matas sedan in igen i maskinen och väljaren gör sina val på skärmen. Därefter skrivs valsedeln ut igen och den nu färdigifyllda valsedeln skannas sedan in och hamnar därmed i urnan.