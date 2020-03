Svensktoppen: Miss Li toppar igen

Miss Lis ”Lev nu dö sedan” återtog förstaplatsen efter att förra veckan ha petats ned till en tredjeplats av Neas ”Some say” och Viktor Leksells ”Svag”. Samtidigt har två Melodifestivalen-låtar smugit sig in på listan: Paul Reys ”Talking in my sleep” och Victor Crones ”Toubled waters”.