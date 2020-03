Olof Lundh tar sin podd till hemstaden

Varför har Lund inget elitlag i fotboll? Den är en av de fotbollsrelaterade frågor som dryftas den 11 mars när hemvändaren Olof Lundh tar med sig sin livepodd till Lund. På gästlistan står tre lokala profiler: Ivo Pekalski, Roland Andersson och Therese Sjögran.

– Jag gillar att komma tillbaka till Lund - jag bodde ju här tills jag var 28 år och det känns fortfarande som hemma, säger Olof Lundh inför återkomsten.

Innan vi kommer in på vad podden ska handla om berättar Olof Lundh om sitt förflutna i Lund.

– Jag växte upp på Tuna och gick på Tunaskolan och sedan på Katte. Efter gymnasiet läste jag en massa kurser på universitetet, bland annat ekonomisk historia och engelska.

Under studietiden engagerade han sig i Lunds nattliv. Han stod i baren på Tegnérs och drev nattklubbar. Tillsammans med en kompis drev han under en period bar i den lokal där Rauhrackel nu ligger.

Så bestämde han sig plötsligt för att byta spår, och lämnade Lund för att plugga på journalisthögskolan i Stockholm. Det var 1994.

– Sedan den dagen har jag inte jobbat en sekund i restaurangbranschen. Jag valde mellan Handels och journalistiken. Att jag skulle bli sportjournalist var inget jag visste då, åtminstone inget jag vågade uttala, förklarar han.

Nu ser han tillbaka på en lång karriär, både som skrivande journalist och i tv-mediet sedan han 2006 fick uppdraget av TV4 att starta fotbollskanalen.se. Han har även skrivit två böcker: ”Vad jag pratar om när jag pratar om fotboll” och ”Allsvenskan enligt Lundh”.

Den kommande turnén är en utveckling av podden ”Lundh”, som startade 2014 och är nu är uppe i över 250 episoder. Liveversioner av podden har tidigare gjorts i samband med Almedalsveckan och på festivalen Way Out West. Med turnén är tanken att vid varje stopp bjuda in lokala fotbollsprofiler.

I Lund blir det inte mindre än tre gäster: Ivo Pekalski, och Therese Sjögran, båda uppvuxna i Lund med omnejd, samt Roland Andersson, som föddes i Malmö och i dag bor i Löddeköpinge.

– Vi kommer bland annat att prata om varför Lund inte har något elitlag, säger Olof Lundh och syftar på att staden fostrat flera framgångsrika spelare.

Therese Sjögran, som växte upp i Veberöd och Södra Sandby, är exempelvis den svenska fotbollsspelare som med sina 214 landskamper är den mest meriterade svenska landslagsspelaren genom tiderna. Ivo Pekalski är en annan talang som började sin bana i Linero FF.

– Pekalski är en person som vågar bryta tabun och han är inte rädd för att prata även om motgångar. Säkert blir det också en del snack om MFF, säger Olof Lund.

Den tredje gästen, Roland Andersson, är en fotbollsprofil som varit med länge, både som spelare och även bland annat som tränare för Lunds BK. Både bakåtblickar och framåtblickar utlovas.

Kanske får man svar på varför Lund inte har något elitlag i fotboll.

Den som kommer till Stadsteatern den 11 mars får veta.