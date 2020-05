Kallare väder väntar – snöfall drar in

Ställt ut tomatplantorna att lapa sol på balkongen? Kanske är det dags att ta in dem i värmen igen. Nu blir det kallare och ett område med snöfall drar in västerifrån.

Kanske har du precis satt ut utemöblerna, tagit fram grillen eller odlat något fint på balkongen. Vårkänslor i all ära, under lördagen rör sig en kallfront in över Sverige västerifrån som för med sig regn – och snö.

– Det fortsätter österut under natten och in mot söndagen. Då är det främst snöfall från norra Värmland, norra Dalarna och norrut, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

När kallfronten rör sig längre österut faller nederbörden som regn.

– Alla kommer inte att vakna till något vitt på måndagen. Det smälter ganska snabbt, säger Hallberg.

I södra delarna av Sverige ser temperaturen ut att komma upp i högst tio grader framåt måndagen, medan det i norra delarna kan bli mellan noll och fem plusgrader. Det kan också bildas frost på sina ställen.

Under den fortsatta delen av nästa vecka råder alltjämt kallare väder. Temperaturen mitt på dagen blir högst tio grader i söder. Först mot slutet av veckan kan temperaturen komma upp i 13-14-grader.

Enligt SMHI:s årstidskarta har våren infallit i hela Sverige förutom längst upp i fjällkedjan. I Skåne och Blekinge har man den senaste tiden till och med fått sommartemperaturer.