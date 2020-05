The Mamas tog sig segerrikt genom de svenska kvalheaten och stod redo att denna vecka representera Sverige i ESC. Men det bidde ingen ESC. Det bidde en pyspunka. Men pyst, det har det gjort förr.

Förbrytaren Otto, spelad av Kevin Kline, står på knä i lagerlokalen framför kassaskåpet där bytet efter den storartade kuppen förvarats. Han klickar fram sifferkombinationen, öppnar dörren och möts av ett tomrum. Han andas häftigt. Försöker besinna sig, behålla sin coolhet. Sedan brister det.

— Disappointed!

Två stenhårda sekunder av djupt känd besvikelse forsar fram, nej de forsar inte. De fyra stavelserna är en skottsalva. Det fulladdade magasinet töms i en rörelse. Ljudet av starkt upplevd antiklimax.

Sedan sjunker hela tillvaron samman till ett fladdrigt ingenting.

Och nu är det Eurovision Song Contest-vecka. 41 länder har valt ut sina representanter. Laddade artister har laddats ur, av evenemanget bidde bara en tumme.

Men i stunder av nöd känns det ofta bra att veta att andra har upplevt samma sak, samma känsla av antiklimax — må vara att inget riktigt matchar Eurovision.

Baptistpredikanten William Miller aviserade trosvisst att jorden skulle gå under någon gång mellan den 21 mars 1843 och samma datum ett år senare. Jorden höll ut, men hjorden av lärjungar gick vidare och bildade sjundedagsadventisterna — också ett sätt att hantera antiklimax.

Grundaren av Jehovas vittnen, Charles Taze Russell, var lika bestämd när han efter några fel på tipset — vi kan kalla dem ungdomssynder — slutligen slog fast att Kristus skulle komma tillbaka 1914. Frågan är vilken klimax som är mest anti: Kristus kom aldrig? Eller han kom, men det blev alltså inte bättre än så här?

Det finns en antiklimax inskriven redan i den kristna almanackan. På himmelsfärdsdagen for Jesus ensam upp till himlen och lämnade lärjungarna handfallna och modfällda. Han utlovade en hjälpare, en helig ande, men som ersättare känns den rätt tunn. Ande, det låter mest som luft.

Man kan alltid hävda att ett inställt gig är också ett gig. Sommaren 1991 skulle Ulf Lundell ha spelat på Hultsfredsfestivalen. Publiken var på plats, de skrålade ”Uffe! Uffe!” i kör, men stjärnan dök aldrig upp. Dagen efter intervjuades Lundell i Expressen och sa: ”En inställd spelning är en spelning det också eftersom det väcker känslor som saknad, irritation och bitterhet. Och de inställda konserterna är ju det enda folk pratar om, så något måste de ju betyda.”

Han må skalda hur mycket han vill om öppna landskap och kvinnor i röda klänningar, de bevingade Lundellord som flyger friast är nog ändå dessa. Antiklimax? Eller poesi? Allt ligger i betraktarens ögon, får vi anta.

Många kan namnge de två första människorna som gick på månen, men kan ni namnge den tionde astronauten? Den elfte? Har ni en aning om när människan trampade månjord senast? Bryr ni er ens?

”We don't go to the moon anymore, I wonder if we just stopped to care/ Or maybe what we thought we might find just wasn't there?” sjöng Lunds ledande countrysångare Jivin' Jake på 90-talet, i en text av barnboksförfattaren Mårten Sandén. Ett stort steg för mänskligheten rätt ut i meningslösheten. Antiklimax.

Det bästa med månfararvurmen kan ha varit Tintin-albumen ”Månen tur och retur”, men del 2 är rätt mycket sämre än ettan. Antiklimax. Inte att undra på att rymdfararen Major Tom i David Bowies del 2 slutade i tragik som knarkare.

Efter att det andra kinesisk-japanska kriget skrinlade planerna på ett sommar-OS i Japan 1940 passades bollen plötsligt till Helsingfors, som skulle få arrangera. Storartat! Finländarna gick vinnande ur kriget utan en enda sårad! Men sedan kom visst ett krig på europeisk mark också, och OS i Helsingfors ställdes in. När finländarna fick chansen tolv år senare var flertalet av 1940 års idrottsmän omsprungna.

”The revolution will not be televised”, meddelade rappionjären Gil Scott-Heron i sin mest kända låt. Men det är väl ändå irriterande, när tv-monopolet är brutet och vi har strömningstjänster och allt möjligt. En fåtöljrevolutionär har bättre förutsättningar än någonsin, och så blir det inget. Hoppet seglade upp som en ballong, men landade som en tjock-tv eller zeppelinare av bly mitt i parketten.

Strax efter att Wilmer X slagit igenom nationellt hade de en stor hit, där Nisse Hellberg och faktiskt Titiyo sjöng ”Jag vill se dig bakom år 2000”. Sedan steg dramatiken: världen närmade sig det ödesmättade årtalet och alla talade om den hotande Millenniebuggen. Skulle hela IT-samhället braka samman? Spännande!

Men inget hände. Inget mer än att Wilmer X strök den där låten ur sin repertoar. Men åtminstone överlevde Café 2000, en salladsbar i bandets hemstad.