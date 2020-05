Bildextra: Little Richards liv i bilder

Rockikonen Little Richards musikkarriär tog fart på 50-talet efter att han vunnit en lokal talangshow. Sedan dess har han levererat en lång rad hits, valts in i Rock and Roll Hall of Fame och även besökt Skåne. Se bilder från hans liv här.

Odaterad tidig pressbild på Little Richard. Med sitt speciella rörelsemönster på scen och utmärkande klädstil fick han tidigt en status som rockikon. Bild: Columbia