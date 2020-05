SMHI varnar för snö – upp mot tio centimeter

En kallfront drar in från väster och veckans solsken byts i stället till nederbörd och betydligt svalare temperaturer i stora delar av landet. Dalarna, Hälsingland, Medelpad, Västerbotten och Norrbotten kan alla på vissa håll få runt 10 centimeter snö under natten och söndagen.

Enligt Gustav Åström, jourhavande meteorolog på SMHI, är den senaste tidens värmeknäpp till ända – åtminstone tillfälligt.

– Ja den är över tillfälligt i alla fall. Det kommer in kalluft den närmsta veckan med minusgrader under nattetid i många städer. Det ser ut som att vi får liknande temperaturer under hela kommande vecka, säger han.

Värst nederbörd väntas norra Sverige få – där utfärdar SMHI klass 1-varningar med så mycket som tio centimeter snö på vissa håll och risk för halka under nätterna.

– Det kan bli några centimetrar på många håll över Norrland och nordvästra Svealand. Fokus är norra Dalarna, gränsen mellan Medelpad, Hälsingland och Jämtland, östra Västerbotten och Norrbottenskusten som kan få nånstans upp mot decimetern. Men på de flesta platser handlar det om mindre än fem centimeter, säger Åström.

Under eftermiddagen drar nederbörden bort från norra Sverige och neråt landet, men då främst i form av regn.

– Det ska inte lägga sig någon snö på marken. Det är så varma ytor nu så snön smälter, säger Gustav Åström.

Söndagen bjuder däremot inledningsvis på temperaturer upp till 20 grader i landets södra delar, som Götaland och Skåne. Men därefter väntas vädret under eftermiddagen slå om även där och värmen sjunka.

Något som kommer hänga kvar under nästa vecka.

– Dagtid handlar det om runt tio grader över södra delen av landet men på nätterna sjunker temperaturen till runt noll i den kalla, torra luften, säger Åström.