"Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under denna vår", inleds en sammanfattning.

Trots att organisationen utgår från ett förhållandevis optimistiskt scenario, där smittspridningen mattas av i slutet av sommaren, spås samhällsekonomin inte ha hämtat sig förrän 2023. Förutom väsentligt högre arbetslöshet väntas även andra kvardröjande effekter. SKR-ordföranden Anders Knape (M) pekar bland annat på att en så kallad vårdskuld byggs upp när förebyggande vård och planerade operationer skjuts på framtiden.

Därtill beräknas kostnaderna för ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, öka med 15–20 procent i år och ytterligare 5-10 procent 2021. Samtidigt minskar intäkterna från kollektivtrafiken med omkring 1 miljard kronor per månad och från tandvården med cirka 300 miljoner kronor per månad. Under nästa år krävs därför ytterligare 8 miljarder kronor i generella statsbidrag för att kommuner och regioner ska få finanserna att gå ihop, skriver Knape på DN Debatt