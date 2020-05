”Seinfeld”-profilen Jerry Stiller är död

Komikern Jerry Stiller, känd från tv-serien ”Seinfeld” där han spelade Georges pappa, är död. Hans son skådespelaren Ben Stiller skriver på Twitter att han var ”en fantastisk pappa och farfar”.

Ben Stiller bekräftade faderns död på Twitter på måndagsmorgonen: ”Han var en fantastisk pappa och farfar och den mest tillgivne maken till Anne under 62 år. Han kommer att bli enormt saknad. Älskar dig pappa.”

Jerry Stiller föddes 1927 i New York. Tillsammans med sin fru Anne Meara, som dog 2015, bildade han en komediduo som ofta medverkade i ”The Ed Sullivan show” under 1960- och 70-talen. De två hade en gemensam stjärna på Hollywood walk of fame sedan 2007.

Han har också en lång karriär på Broadway bakom sig och har även spelat i ett tiotal filmer med sin son, som ”The heartbreak kid” (2007) och ”Zoolander” (2001).

Mest känd var komikern dock för sin roll som rollfiguren Georges pappa, Frank Costanza, i tv-serien ”Seinfeld”, där han var med 1993–1998. Senare medverkade han också i tv-serien ”The king of queens”.

Jerry Stiller blev 92 år gammal och dog av naturliga orsaker.