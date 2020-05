Mer kapital behövs för Bang & Olufsen

Danska hemelektronikföretaget Bang & Olufsen är hårt pressat av coronakrisen och behöver få in mer kapital. Lösningen bolaget nu hoppas på är en nyemission som ska inbringa 400 miljoner danska kronor. Försäljningen har rasat med 26 procent och bolaget har sagt upp 115 medarbetare i Danmark samtidigt som bolagsstyrelsen gått med på en lönesänkning på 20 procent. Prognosen för 2021 är nu ett negativt resultat på 100 miljoner kronor – i bästa fall. Bang & Olufsen har även ett ännu dystrare scenario där coronapandemin sträcker sig in under nästa år och skulle i så fall innebära ett underskott på omkring 400 miljoner kronor.