SMHI varnar för snö: ”Aprilväder fast i maj”

Ingen sommar i sikte. Till och med våren har kommit av sig med kyla, blåst och snö i veckan. SMHI klass 1-varnar för snöfall i Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län.

Kalluften ligger tungt över landet och den ser inte ut att röra på sig. Under veckan väntas temperaturer under eller mycket under det normala för årstiden.

– Det gör att vi får aprilväder fast i maj. Med en hel del moln som bildas på dagarna och regnskurar på eftermiddagarna hela veckan, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

Skurar som på sina håll blir snöfall, i kombination med hårda vindar till havs. SMHI har under tisdagskvällen utfärdat klass 1-varningar för snöfall i Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län.

– Vi har ett lågtryck med tillhörande nederbörd som passerar södra Sverige. Förstärkningar med vindar från haven skapar snöbyar över land som kan vara intensiva.

Snön väntas tillta under natten och det kan komma omkring fem centimeter i delar av östra Svealand och i Gästrikland. I takt med att marken kyls ner väntas snön åter att täcka vägarna.

– Främst finns det en risk för trafiken, framförallt nu när många har bytt till sommardäck, säger Max Lindberg Stoltz.

Med två veckor kvar till juni väntas även trädgårdsglada att drabbas av aprilsmockan.

– Det är väl ingen direkt olycksrisk, men för folk som planterat ute är det inte optimalt med snö och frost.

Så när kommer vårvärmen tillbaka?

– Vad vi kan se nu finns det ingen värme på ingång de närmsta dagarna. Möjligtvis i slutet av vår prognosperiod, alltså nästa torsdag, kan det bli varmare med temperaturer upp emot 15 grader. Det är osäkert, men det finns en indikation på att varmare luft är på väg.