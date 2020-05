Därför är Lunds livsmedelsförsörjning trygg trots corona

Lokalproducerat och närodlat är ofta ett mål för livsmedel. Men just under coronapandemin är det en trygghet att Lunds kommun köper in sin mat för skolor och boenden från sju, stora leverantörer.

Kyl och frys i Kristallens storkök uppvisar ännu inga brister. Bild: Emil Langvad Linda Sandgren samordnar arbetet på Måltidsservice, den enhet inom serviceförvaltningen som tillagar mat till förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreboenden. Hon är den som genom leverantörerna försöker uppfatta minsta signal på kommande problem.