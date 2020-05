Dramat om 17-åringen berörde hela Uddevalla

Det har gått sju månader sedan den 17-åriga flickan i Uddevalla försvann. Nu inleds snart rättegången mot den misstänkte mördaren. Men för Daniel Brodin som ledde delar av sökinsatsen är uppdraget ännu inte avslutat.

Klockan hade just passerat 22.00, söndagen den 17 november 2019, när telefonen ringde hemma hos Daniel Brodin. Han är verksamhetschef på Frivilliga insatser vid kris och katastrof (Fikk). Den kvällen mottog han larmet om att en 17-årig flicka ifrån Uddevalla var försvunnen.

Organisationen drog igång sökinsatsen redan nästa morgon och letandet efter flickan har upptagit stora delar av hans tid sedan dess. Han hade varit med vid stora sökinsatser tidigare. Flera av dem uppmärksammade. Men ingen av dem liknar det som kom att utspela sig i Uddevalla de kommande elva dagarna.

Redan på måndagskvällen hittade en sökpatrull en hög med brända kläder. Fyndet rapporterades in till polisen.

– Det var då som insatsen intensifierades, berättar Daniel Brodin.

Under de närmaste dagarna kom över 5 000 frivilliga att ansluta sig till Fikks och systerorganisationen Missing peoples sökinsatser. De kom tidigt på mornarna och sökte av område efter område fram till sent på kvällarna. Det som var speciellt i Uddevalla var att näringslivet gick in och stöttade på ett sätt organisationerna aldrig sett tidigare. Mat, boende, drivmedel och allt möjligt annat strömmade in. Sökandet kom att beröra hela stan.

Den 28 november meddelade polisen att man hittat en kroppsdel som kunde knytas till flickan. Enligt polisen visade fyndet att 17-åringen inte längre var i livet. Daniel Brodin var med flickans mamma när beskedet kom.

– För mig är det ett tungt minne, inte minst skriket när mamman får beskedet och hur hon faller ihop. Sedan hur jag måste tala till de hundratalet personer som fanns på plats och ingjuta lugn.

Det innebar också slutet på sökinsatser.

– Vi kunde inte låta allmänheten delta i ett fortsatt sökande. Fram tills dess hade vi sökt efter en flicka som vi hoppades fortfarande skulle vara i livet.

Flickans försvinnande berörde också dem som inte kunde delta i sökandet. I centrala Uddevalla upprättades en spontan minnesplats vid Karl X-statyn på Kungstorget, som fylldes med ljus och blommor. Och många slöt upp vid den minnesstund som arrangerades av Fikk och Missing People för att hedra flickans minne dagarna efter beskedet att hon inte längre var i livet.

Att sökandet stängdes ner var inte enbart enkelt. För många var sökandet ett sätt att också bearbeta sin egen oro. Att känna att man gjorde något och få en möjlighet att möta andra man kunde prata med.

– Många fick genom att delta hjälp att bearbeta sin ängslan. De kände att de kunde göra någonting. De fanns med i ett sammanhang. Jag tror det hade en stor betydelse för många, säger Christer Fransson, samordnare för Uddevalla kommuns POSOM-grupp (grupp som arbetar med krishantering och -stöd).

Det har gått nästan sju månader sedan dess. Massmedias fokus har riktats åt annat håll och vintermörkret har gett vika för vårsolen. Men för Daniel Brodin och Fikk fortsätter sökandet efter flickans kvarlevor i all tysthet.

– Jag har kontakt med flickans familj flera gånger i veckan, berättar han.

De senaste fem månaderna har Fikk gjort sexton nya sökinsatser. Den senaste nu i helgen som gick.

– Vi arbetar tillsammans med polisen. Vi har haft stora resurser och samverkat med sjöräddningen, haft hundar, dykare, drönare, undervattensdrönare. Och Uddevalla energi sänkte vattennivån i dammen strax ovanför Bäveån och flödet i ån.

Men ännu har man inte gjort några nya fynd.

Daniel Brodin ser åtalet som början på ett avslut. Många väntar på att flickan ska få någon form av upprättelse och att familjen kan få hjälp att gå vidare i sitt sorgearbete. Men sökandet efter flickans kvarlevor kommer att fortsätta även sedan åtalat lämnats in och den juridiska processen startar. Daniel Brodin har inte gett upp.