Kärnvapentester kan ha förändrat vädret

Provsprängningarna av kärnvapen under kalla kriget kan ha påverkat nederbörden på platser flera hundra mil från testområdena. Det har en grupp forskare vid University of Reading i Storbritannien kommit fram till genom att samköra uppgifter om kärnvapensprängningar under perioden 1962–1964, på bland annat öar i Stilla havet och i amerikanska Nevadaöknen, med meteorologiska arkivuppgifter från väderstationer i London och Skottland.

I samband med sprängningarna var molnen mer kompakta och det kom i genomsnitt 24 procent mer nederbörd per dag än annars. Forskarna förklarar detta med att radioaktiviteten från sprängningarna gav upphov till elektriska laddningar, som i sin tur påverkade droppbildningen inuti molnen.

”Trots att sprängningarna skedde så långt bort spred sig den radioaktiva föroreningen snabbt i atmosfären”, skriver forskarna i ett pressmeddelande till artikeln som publiceras i Physical Review Letters.