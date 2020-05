K-pop-giganter spelar live på nätet

Det sydkoreanska pojkbandet BTS kommer att direktsända en konsert online, skriver Variety

I ett försök att nå ut till fansen världen över, rådande pandemi till trots, arrangeras “Bang Bang Con The Live” den 14 juni. Den 90 minuter långa betalkonserten kommer att sändas via appen och hemsidan Weverse.

Bandet, det första inom k-pop att toppa listorna i såväl USA som Storbritannien, skulle ha gjort fyra spelningar i Seoul i april. Ungefär 200 000 BTS-fans väntades gå på konserterna, som ställdes in. Under våren och sommaren skulle de ha gett sig ut på världsturnén “Map of the Soul”, som nu flyttats fram på obestämd tid.