Svenska folket utser sin Eurovision-vinnare

Fakta

Följande bidrag visas i "Sveriges 12:a":

1. Efendi: "Cleopatra" (Azerbajdzjan)

2. James Newman: "My last breath" (Storbritannien)

3. Ben & Tan: "Yes" (Danmark)

4. Uku Suviste: "What love is" (Estland)

5. Montaigne: "Don’t break me" (Australien)

6. The Roop – On fire (Litauen)

7. Jeangu Macrooy – Grow (Nederländerna)

8. Blas Canto – Universo (Spanien)

9. Alicja Szemplinska – Empires (Polen)

10. Ben Dolic – Violent thing (Tyskland)

11. Hooverphonic – Release me (Belgien)

12. Daði Freyr & Gagnamagnið – Think about things (Island)

13. Ulrikke – Attention (Norge)

14. Lesley Roy – Story of my life (Irland)

15. Tom Leeb – The best in me (Frankrike)

16. Chukunyere – Al of my life (Malta)

17. Aksel Kankaaranta – Looking back (Finland)

18. Victoria – Tears getting sober (Bulgarien)

19: Tomike Kipiani – Take me as I am (Georgien)

20. Stefania – Supergirl (Grekland)

21 Gjon’s tears – Répondez-moi (Schweiz)

22. Vincent Bueno – Alive (Österrike)

23. Eden Alene – Feker libi (Israel)

24. Diadato – Fal Rumore (Italien)