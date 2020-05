V: Sätt stopp för nya nedskärningar

Inga nya nedskärningar. Det är huvudbudskapet i Vänsterpartiets budgetförslag. Men vissa saker ska ändå bort, som musikchecken och utbyggnaden av E22. Skatten höjs med 30 öre per hundralapp, om V får bestämma.

– Vi stoppar definitivt alla nedskärningar som finns inbakade sedan tidigare och alla som föreslås på nytt. Vi har inga effektiviseringskrav, som det kallas. Vi tycker att det ska kallas nedskärningar, för det är det det är, säger Helena Falk (V).

V jämför sina siffror med kvintettens förslag och konstaterar att man bland annat satsar 32 miljoner kronor mer på barn- och skolnämnden, 55 miljoner kronor mer på socialnämnden (framför allt för att täcka ökande kostnader för försörjningsstöd), 15 miljoner kronor mer på kultur- och fritidsnämnden och 26 miljoner kronor mer på vård- och omsorgsnämnden.

– Man ska inte behöva leva i tre veckor gammal smuts som äldre i Lund, säger Jesper Sahlén (V).

10 miljoner kronor satsas nästa år på jämställda löner. Tanken är att kvinnodominerade yrken som vårdbiträden, undersköterskor, barnskötare och måltidspersonal ska få mer betalt.

– De som inte fattade tidigare hur viktig vård- och omsorgspersonalen är, de begriper det nog nu i alla fall. Vi måste som arbetsgivare kunna rekrytera de här personerna och då måste vi erbjuda bra löner och bra arbetsvillkor, säger Helena Falk.

En centralt placerad hemlöshetssamordnare är ett gemensamt förslag med Fi.

Men satsningarna är inte gratis – smakar det så kostar det. V föreslår en skattehöjning på 30 öre per hundralapp (kvintetten har oförändrad skatt).

– Vi står i valet här lokalt: antingen höjer vi kommunalskatten eller så gör vi nedskärningar i välfärden. Det är inte vårt huvudmål att höja den kommunala skatten, vi skulle hellre ta in mer pengar på nationell nivå. Men när vi ställs inför det här valet är det tydligt att det minst skadliga för vanligt folk är att höja kommunalskatten, säger Jesper Sahlén.

Helt saknas inte besparingar i V-budgeten. Partiet vill bland annat stoppa motorvägsutbyggnaden på E22, sänka kommunalrådens löner, hindra kommunens extrauttag från LKF, slopa resan till Almedalen och avskaffa musikchecken. Pengarna som motsvarar musikchecken, plus lite till, ska istället satsas på kommunala kulturskolan, tycker V.

V:s budgetförslag landar på plus 34,5 miljoner kronor, mer än 100 miljoner kronor under kommunens finansiella mål.