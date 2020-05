”'The Great' är helt och hållet Katarinas berättelse om sin väg till storhet, snarlik den som länge dominerade historieböckerna. Hon är den vackra, bildade och romantiska idealisten som tar franska upplysningsfilosofin till det medeltidsmörka Ryssland”, skriver Michael Tapper.

Elle Fanning som den unga Katarina den stora (1729–1796) i HBO Nordics ”The Great”. Bild: Nick Wall

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

I höstas räddade Helen Mirren den småtrista miniserien ”Catherine the Great” i rollen som den mogna ryska kejsarinnan, en luttrad internationell maktspelare från trontillträdet 1762 till sin död 1796. Nya HBO-komediserien ”The Great” vrider klockan tillbaka till 1745. Katarina är en 15 år gammal tysk furstinna under namnet Sophie Friederike Auguste (Elle Fanning) när hon anländer till Sankt Petersburg för att gifta sig med sin ett år äldre syssling, Karl Peter Ulrik – känd som kejsare Peter III under sin korta tid på tronen våren 1762.