TV4:s intervju med Paolo Roberto har utlöst en våg av kritik. Men är det inte just förövarna vi behöver höra och ställa till svars, frågar sig Blankspots chefredaktör Martin Schibbye, som själv granskat människohandel.

En längre version av denna artikel har publicerats på Blankspot

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Några av de första reportage jag gjorde som frilansjournalist handlade om människohandel. Jag glömmer aldrig intervjun jag gjorde med den unga flickan på organisationen Maiti Nepals center i landets huvudstad Kathmandu.

Det var dit de räddade togs när flickor stoppats vid gränsen eller bordeller sprängts i Indien. Centret var fullbelagt. I sängen bredvid satt en ung kvinna tyst och åt på sitt eget hår.

Flickan berättade att bordellägaren betalat motsvarande 10 800 svenska kronor för henne.

Ett högt pris – men så var hon också tolv år.

Efter intervjun när jag stängt av bandspelaren spände hon ögonen i mig och frågade varför jag ville skriva om det här.

Jag svarade att det var bra att det uppmärksammades så att andra inte skulle råka lika illa ut.

Då skakade hon på huvudet och berättade att hon ju suttit här på centret i flera år och berättat för journalister på löpande band, men situationen för flickorna på bordellerna förändrades inte till det bättre för det.

– What will happen when your story is published, frågade hon.

Hon undrade sedan varför jag inte åkte till bordellen och intervjuade de ansvariga eller förövarna, männen som köpt henne.

Och hon hade rätt.

Hon borde inte behöva berätta alls. Liknande intervjuer har och hade publicerats i flera år. Ofta hade de räddade figurerat som ansiktslösa offer i nyhetsrapporteringen. Rubriker om kvinnor som blivit sålda för 700 kronor och utnyttjade på de mest fasansfulla sätt gör sig bra i medielogiken.

Likaså när de ”räddas”.

Fenomenet är välkänt. Vi tror att vi vet vad det beror på. Vi tror att vi vet hur det ska bekämpas.

Men människohandeln växer.

Just därför är det så viktigt att journalistiken inte bara belyser och träffar de utsatta utan också ställer gärningsmän till svars.

Motfrågorna jag fick i Kathmandu resulterade i att jag och fotografen Jonas Gratzer f öljde människohandlarna i spåren från bergsbyarna till bordellerna i flera reportage under de kommande åren. I fokus hamnade då en bransch som gör stora vinster och förövare som annars ofta förblir anonyma.

Även i Sverige.

Att intervjua bordellägare, människohandlare och köpare är en försummad del av journalistiken. Framför allt när och köpare är en försummad del av journalistiken. Framför allt när nästan var tionde svensk man har köpt sexuella tjänster

Att TV4 nu får massiv kritik för att Jenny Strömstedt gör en intervju är därför skevt. På Instagram skriver Jenny Strömstedt själv att det finns en poäng med att visa att dagens sexköpare inte är ”någon annan”, utan också väletablerade män som lever framgångsrika liv i rampljuset och som finns mitt ibland oss. I dagens ”Nyhetsmorgon” medverkade också representanter för Inte din hora och Talita.

Utan en intervju hade gärningsmannen inte fått frågan om vad som är smutsigt med prostitution. Och Paulo Roberto hade inte svarat att: ”jamen du köper ju en annans kropp, säkert någon som är dittvingad ... Hon är ju inte där för att det är jättetrevligt.” Ett uttalande som möjligen skulle kunna öppna upp för tolkningen att han erkänt ett ännu grövre brott än sexköp.

Det ligger i både allmänhetens intresse och i journalistikens ABC att söka alla parter och att inte göra halt vid förövarna – vilket inte innebär att de ska få bestämma villkoren.