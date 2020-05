Jonah Hill är fulast i mun på bio

Jonah Hill svär mest av alla i Hollywood, åtminstone på vita duken.

En genomgång av 3 500 filmmanus som Buzz Bingo gjort visar att Hill stått för 376 fula ord på film, rapporterar amerikanska medier . Det är 22,9 svordomar för varje tusen ord han fått ur sig i de undersökta filmerna.

Framför allt är det Hills rollfigurer i ”The Wolf of Wall Street” och ”Supersugen” som fått honom att toppa den dubiösa listan före Leonardo DiCaprio och Samuel L Jackson – det är bara män på tio i topp-listan.

Martin Scorseses ”The Wolf of Wall Street” har inte bara flest svordomar, 715, där återfinns även den karaktär, DiCaprios Jordan Belfort, som svär mest. Svordomarna hindrade inte filmens framgångar, den nominerades till fem Oscar, bland annat för DiCaprio, Hill och manusförfattaren Terence Winter.

Flest svordomar per ord får den hugade däremot i Gary Oldmans regidebut ”Nil by mouth”, där det bjuds på 41,3 svordomar per 1 000 ord. Filmen, från 1997, är också från det årtionde då det svors mest på film, i alla fall enligt den aktuella undersökningen.