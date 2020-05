Fler vill spela golf – men bara på hemmabanan

Skånes Golfförbund upplever att intresset för sporten ökat snabbt i coronatider. Det gör även Barsebäck resort. Men det finns smolk i glädjebägaren: klubbarnas greenfee-pengar försvinner när spelarna håller sig till hemmabanan.

Per Eeg-Olofsson

Tävlingsverksamheten ligger nere, men i övrigt håller de skånska golfklubbarna öppet och följer noggrant gällande restriktioner.

– Vi har fått en hel del förfrågningar om golf-id:n och grönt kort av före detta medlemmar som åter vill börja spela. Frågor som länge har legat nere, men som aktualiserats igen. Golfen hade sin storhetstid i början av 2000-talet, men de senaste åren har sporten tappat många medlemmar och då framför allt ungdomarna. Kanske kan pandemin vända trenden, säger Christin Gustafsson, kanslichef på Skånes golfförbund.

Det var år 2004 som golfintresset i Sverige nådde sin höjdpunkt, med över en halv miljon registrerade spelare. Men under det gångna decenniet har intresset svalnat, och många golfbanor har omvandlats till annat. Christin Gustafsson hoppas dock på ett nyvaknat intresse nu när uteaktiviteter är de som finns kvar i utbudet.

Nationella siffror bekräftar Skånes Golfförbunds observationer. Under veckorna 1 till och med 15 förra året spelades det cirka 286 000 ronder (bana per spelare). Under samma period i år var den siffran 553 000 ronder.

Även på Barsebäck Resort, med en golfbana som räknas bland Sveriges bästa, märker man av den trenden.

– Det är för oss som för de flesta andra, när man får mer tid för personliga intressen med permittering så får man mer tid för golfspel, medlemmarna spelar betydligt mer, säger försäljningschef Göran Larsson.

Även intresset för att bli medlem har ökat berättar han.

– Visst har det gjort det, det är ett ökat intresse överlag. Men det handlar inte bara om corona, det handlar också om att golfförbundet ändrat reglerna för handikapp och grönt kort (golfens körkort). Att bli tvungen att läsa igenom en tjock regelbok, som innan, skrämmer bort en sju-åttaåring.

Ekonomiskt är dock inte coronaeffekten lika positiv för klubbarna. Det handlar om intäkterna från greenfee, alltså avgiften en spelare betalar när han eller hon spelar på en annan bana än hemmabanan. De har gått ned kraftigt.

– Gästspelandet har gått ned med runt 50 procent, men störst är tappet med gästerna på Järvallen resort, där har det säkert gått ned med 90 procent. Och det hänger ju ihop med att man inte reser inom landet längre. Eller mellan länder. Det är ju helt borta med danskar och norrmän som köper våra golfpaket med övernattning och trerättersmiddag.

I sommar lär det bli semester inom landet för det flesta. Kan det vara positivt för golfnäringen?

– Förhoppningsvis, men jag kan inte se så långt fram i tiden tyvärr.