Friluftsbaden kommer att öppna – annat läggs på is

Svedala kommun jobbar med att försöka hitta nya vägar och lösningar för att kunna anordna aktiviteter utan större publiksamlingar. En ljuspunkt i sommar är att friluftsbaden kommer att öppna.

Svedala kommun försöker blicka in i sommaren och finna lösningar när mycket ställs in eller skjuts på framtiden. Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fysisk aktivitet utomhus kommer friluftsbaden i Bara och Svedala att hållas öppna och simskolorna genomförs både i Bara och Svedala. Enligt Folkhälsomyndigheten sprider sig inte coronaviruset via bassängvatten eller annat badvatten.