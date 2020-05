En av Malmös allra största krogprofiler tvingas försätta en av sina hyllade restauranger i konkurs. Coronaviruset gör att Igi Vidal inte längre kan driva vidare Embassy of Sagrantinia på Västergatan. Men det finns en ljuspunkt.

Hösten 2016 såg allt ljust ut. Malmökrögaren Igi Vidal hade en Michelinstjärna med sin restaurang Bloom in the Park i Pildammsparken. Han passade på att starta ett passionsprojekt med vännen Vladan Jakesevic: Embassy of Sagrantinia.