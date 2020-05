Video gör rättegångar möjliga – trots corona

Redan hårt pressade domstolar har tvingats ställa in ett stort antal mål på grund av coronapandemin. Samtidigt har många rättegångar kunnat fortsätta – med hjälp av videoteknik. – Ibland kanske utvecklingen gått lite långsamt, men nu har vi fått en väldig skjuts, säger tingsrättschefen Lena Egelin.

Åklagaren är med på länk från kontoret, försvarsadvokaten likaså. Målsägaren sitter i en annan sal på tingsrätten. Tolken befinner sig på en domstol i en annan del av landet. Så kan det se ut på förhandlingar i landets domstolar, som ökat användningen av videoteknik rejält med anledning av coronavirusets spridning.

Förra veckan hölls 3 093 videokonferenssamtal i landets rättssalar, att jämföra med 1 537 samma vecka året innan, enligt statistik från Domstolsverket.

– Jag tror att de flesta parter varit med på länk nu. Nu har det gått ett antal veckor i den här pandemin och från början var vi förstås lika överraskade som alla andra, men nu har vi lärt oss och fått upp tekniken, säger Lena Egelin, lagman vid Solna tingsrätt.

– Jag har till exempel haft ett tvistemål med fyra parter där alla var med via olika medium, en del på telefon, en del på video. Några var på sitt kontor och några hemma, och vi slutförde målet, fortsätter hon.

Det är dock inte alla som kan vara med på videolänk – juristdomaren och nämndemännen måste alltid finnas på plats i rättssalen. I framtiden bör man fundera på om videolänk kan bli aktuellt även för delar av rättens ledamöter, anser Lena Egelin:

– I dag skulle det kunna vara så att man hamnar i det läget att man inte kan fortsätta för att en person är sjuk, kanske på ett sådant sätt att man i och för sig skulle kunna vara med på länk. Men vi gör bedömningen att lagstiftningen inte tillåter det i dag.

Pressen har varit hård på många av landets domstolar de senaste åren, med en kraftig ökning av antalet inkomna mål som bland annat lett till länge väntetider för avgöranden. Under 2019 kom nära 202 000 mål in till landets tingsrätter, att jämföra med 190 000 året innan.

Vanligtvis ställs ungefär 20 procent av alla planerade förhandlingar in, av olika skäl. Under coronapandemin har andelen ökat till mellan 28 och 34 procent inställda förhandlingar per vecka.

Hade inte videotekniken funnits hade ännu fler mål fått ligga väntande, tror Erik Graeske, lagman vid Luleå tingsrätt. Nu har man ändå kunnat erbjuda aktörer med symptom att vara med hemifrån, och på så sätt sluppit ställa in mål.

– Det är viktigt för oss i verksamheten, att vi inte bygger balanser. Men det är framför allt viktigt för aktörerna, att få en rättegång inom rimlig tid. Kvaliteten blir ju bättre, minnesbilderna är ju bättre ju snabbare man kan ha en rättegång, säger Erik Graeske.

Han tror att domstolarna kommer att använda videotekniken oftare framöver.

– När vi kommer ut ur den här allvarliga situationen är jag nog ganska övertygad om att vi kommer få ett annorlunda synsätt på användningen av teknik. Det sparar ju också på miljöresurser, så jag tror det kommer bli en ökad användning i framtiden.

Fakta: Fler videokonferenser

Vecka Videokonferenser 2019 Videokonferenser 2020 13 1 576 2 698 14 1 452 3 025 15 1 618 2 191 16 1 052 2 532 17 1 346 3 427 18 1 274 2 246 19 1 537 3 093

Källa: Domstolverket