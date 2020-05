Greta Thunberg vinner ”internet-Oscar”

Greta Thunberg tilldelas internets egen Oscar, en Webby Award, rapporterar The Wrap . Hon prisas i kategorin videoevenemang och liveströmningar för nättidningen The Intercepts videoreportage om hennes kamp för att sätta fokus på klimatfrågan. Den 17-åriga svenska miljöaktivisten tilldelas också en Webby för sitt arbete som speakerröst för kortfilmen ”Nature now”, i kategorin för public service och aktivism.

The Webby Awards organiseras av Academy of Digital Arts and Sciences och förutom Greta Thunberg prisas kändisar som Tom Hanks, John Krasinski och journalisten Ronan Farrow tilldelas pris i kategorin bästa podcastvärd, för sin podcast ”The cath and kill”, baserad på hans bok med samma namn.

Prisceremonin strömmas på Webby Awards hemsida.