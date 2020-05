Klart: Malmöfestivalen ställs in

Det blir ingen Malmöfestival i år. På onsdagen kom beskedet att årets festival ställs in. Och att nästa års festival blir betydligt kortare. Anledningen: World Pride.

Under hela våren har det varit ett frågetecken om hur Malmö stad ska göra med Malmöfestivalen detta coronaår. Under onsdagen kom beskedet. Festivalen ställs in.