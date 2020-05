Fem startar nytt på Malmös gågata: ”För oss är ju allt en uppgång”

Bakelser, rent smink, buketter och herrkläder. Malmös gågata har fått flera nya butiker under den märkliga corona-våren. Men hur är det egentligen att kombinera nystartsentusiasmen med coronakris? Vi tittade in hos fem av nykomlingarna.

Wallflower: ”Detta är också något vi ska ta oss igenom”

I cirka tio år har Malena Dunmar drivit blomsterbutiken Ebba Blom i Dockan i Malmö och de senaste tre åren har även livspartnern Tomas Wall varit affärspartner. Men för 2-3 år sedan började de planera för en nystart inne i centrum och om en vecka öppnar de upp blomsterbutiken Wallflower bouquets and plants på Södra Förstadsgatan 2 nära kanalen.

– I en vanlig blomsterbutik står det snittblommor som du får välja bland och sen får du vänta medan de binds. Här vill vi skapa vackra och väldesignade buketter i olika storlekar som du ser hur de ser ut i färdigt skick och du slipper vänta och det blir mycket mindre svinn. Men vi ska också ha vackra och lite ovanliga växter, säger Malena Dunmar.

Har ni funderat på att vänta med att öppna?

– Både och. Vi är ju långsiktiga i detta, så vi har väl tänkt att detta är också något vi ska ta oss igenom. Men sen var där en period när det var väldigt osäkert om vi skulle kunna få leveranser från utlandet. Vi försöker knyta till oss många lokala odlare, men det är ju ändå begränsat med vilken typ av blommor de kan leverera och i vilken säsong.

Vad är den största skillnaden på att öppna denna butik nu och för ett år sedan?

– Kanske att vi inte drar igång med buller och bång, utan smyger igång, säger Tomas Wall.

– Ja, det blir ingen invigningsfest, utan vi får ha ett större 1-årskalas istället, säger Malena Dunmar.

Kan det till och med vara positivt?

– Lite kanske eftersom vi nu inte måste vara klara med precis allt. Bygglovet är inte klart för vår fasadskylt och det hade känts tråkigt om vi haft en invigningsfest, men nu får det vara så, säger Tomas Wall.

– Folk är ju också lite mer empatiska och förstående i dessa tider. Vi ser fram emot att göra verklighet av vår vision nu, säger Malena Dunmar.

Circle of Friends: ”För oss är ju allt en uppgång”

Per Fredriksson hade jobbat i jeansindustrin i nästan 40 år när han för sex år sedan fick för sig att starta egna varumärket Circle of Friends. Namnet kom från att han samlade ihop folk han gillade att jobba med och målet var att skapa något alla var stolta över, utan att behöva fokusera på kronor och ören. I Circle of Friends plagg kan man läsa tydligt om vilket skrädderi, vilken tygproducent och annat som är plagget är gjort av.

– Vi har haft våra plagg i butiker runtom i världen och haft ett showroom i Stockholm, men ingen egen butik tidigare. Så det här är vår första butik. Vi valde Malmö för att vi tycker att vi stilmässigt passar bättre in här. Närheten till Köpenhamn spelade också in, säger Marcus Smithson som är butikschef för Circle of Friends Malmöbutik intill Victoriateatern.

Den 22 februari öppnade Malmöbutiken och sen tog det tre veckor tills coronapandemin var ett faktum i Sverige. Men Marcus Smithson ser det positiva i tillvaron.

– Det är klart att det kunde ha gått bättre, men vi hade inte räknat med att slå världsrekord här det första halvåret ändå. Vi har ju fortfarande nystartspeppen och kan tänka mig att vi är gladare för det lilla. Många andra jämför såklart med tidigare års försäljning, men för oss är ju allt en uppgång.

Håller man hårt i marknadsföringsbudgeten den här våren och väntar med att använda dem till i höst eller hur tänker ni?

– Vi gör inte så mycket betalda marknadsföringsaktiviteter i vanliga fall heller. Vi har kunnat kommunicera genom vårt vanliga instagram-konto och istället lagt mer krut på e-handeln. Vi har ju inte haft så många danska kunder som vi väntat oss, men vi tyckte ändå att vi märkte av en ökning i helgen.

Third Culture: ”Det är ju knepigt att ens bara testa produkter”

Den 1 maj drog Abda Rothman igång sin drömbutik Third Culture. I flera år har hon sysslat med ”clean cosmetics”, som är ett samlingsnamn för kosmetik som är tillverkat utan gifter, parfym, djurförsök och dessutom är veganskt. I Storbritannien där hon kommer från är dessa ”rena” märken jättestora.

– Abda såg en stor marknad här i Skandinavien och eftersom hennes man är svensk så öppnade hon sin första riktiga butik här i Malmö, berättar Rebecka Karnel som är butikschef på Third Culture.

I lokalen som många Malmöbor minns som biograf Spegeln vid Centralpalatset låg senast klädbutiken Shock. Nu har Third Culture flyttat in.

– I vanliga fall när man öppnar en sådan här butik kör man ju nedräkningar och lanseringar med massor av folk på plats. Men det går ju inte i år. Det är ju knepigt att ens bara testa produkter. Vi spritar allt hela tiden och använder engångsborstar, vilket vi egentligen inte vill göra eftersom det går emot våra principer, säger Rebecka Karnel.

Hur gör man för att nå ut en sådan här vår?

– Vi står en hel del ute på gatan och informerar folk som passerar. Vi ser ju att det är många som stannar utanför, men inte vågar gå in. Så vi delar ut information och berättar om oss. Vi kan inte lägga massa pengar nu på pr, utan det är viktigt att vi också sparar pengar. Så sociala medier är väldigt viktiga för oss, säger Rebecka Karnel.

Hiatus: ”Vi ska känna oss lyckliga som är i Sverige”

Förra sommaren stängde Cem Cil sin sneakersbutik Stasp på gågatan, där Circle of Friends nu flyttat in. Kontraktet hade gått ut och Cem Cil kände ett behov av en paus och tänka över vad han skulle göra kreativt. Resultatet blev butiken Hiatus som ligger granne med Popolino på gågatan.

– Vi hade ett avbrott där på ett halvår och det var därifrån vi fick namnet Hiatus. Om Stasp var ett storts kommersiellt projekt där vi försökte locka kunder från Footlocker och andra sneakerjättar så går Hiatus mer tillbaka till rötterna och vi vill skapa en old-school streetwear-butik som man annars kan hitta i New York eller Los Angeles, säger Cem Cil.

Han säger att det var ett ganska spontant beslut att starta Hiatus och när coronaviruset slog till var det inget som fick dem att tänka om. De öppnade dörrarna den 28 mars.

– Vi har förblivit positiva. Det är klart att vi har dåliga dagar här, men det är ett globalt problem och handlar inte om att vi har gjort ett dåligt jobb. Stasp har ju en butik i Tyskland också och där måste ju expediterna ha ansiktsmasker på sig i butiken, så jag tycker vi ska känna oss lyckliga som är i Sverige, säger Cem Cil.

Samarbetet med hyresvärden Vasakronan är nu på väg att leda till ytterligare en butik i Malmö. Planen är att öppna en sorts mindre outletbutik med namnet Archive.

– Vi kommer att erbjuda kläder från tidigare säsonger till ett billigare pris. Vi håller på att titta på lokaler och förhandlar nu, säger Cem Cil.

Konditori Katarina: ”Vi får ha firandet i två skift”

I somras var det 60 år sedan Konditori Katarina startade på Sallerupsvägen i Malmö. Sedan dess har företaget vuxit rejält och på onsdagen öppnar de sitt sjunde konditori. Platsen är sista hörnet på gågatan vid Triangeln.

– Vi har ett konditori på Hamngatan och ett på Stora Nygatan, så genom att öppna här kände vi att vi hade bra utspridning i centrum. Det känns också spännande att få en så attraktiv uteservering, för det har vi inte på de andra ställena, säger vd:n Robert Lundgren.

Men det har inte gått som planerat. Tanken var först att öppna i februari, men det var väl tidsoptimistiskt. Sen var planen 8 april, men där satte coronaviruset stopp.

– Vår kaffemaskin fastnade i Italien, mattan från Danmark kom inte hit och vårt porslin kom inte ifrån Tyskland. Vi försökte hitta kompromisser först, men sen insåg vi att det var bättre att avvakta, säger Robert Lundgren.

Konditorikedjan har tydligt märkt av viruset.

– Eftersom en stor del av vår försäljning består av frukostar till företag så märkte vi av detta från dag ett, eftersom alla de beställningarna försvann då ingen längre jobbade på kontor. Sen började vi tappa i butikerna, men faktum är att våra konditorier på Sallerupsvägen och Limhamn knappt har märkt av något tapp. Värre är det på Hamngatan och Emporia som saknar alla turister.

Det slutade med korttidspermitteringar och att stryka alla icke-produktionsrelaterade kostnader. Därför gör de ingen stor marknadsföringsapparat av att de nu öppnar vid Triangeln.

Någon stor invigningsfest blir det inte heller. Och planen på ett mindre firande för allmänheten på onsdagskvällen har nu slutat med att det bara blir personal som får komma.

– Vi har delat upp vår personal i två skift, så att om någon blir sjuk och smittar så sprids det bara inom det egna skiftet. Därför får vi även ha firandet i två skift, säger Robert Lundgren.

Finns det någon fördel med att öppna vid en sådan här tidpunkt jämfört med för ett år sedan?

– Vi märker ju att det finns ett enormt behov av att träffas och få prata med folk. Vi vill gärna bidra till en mer levande stadsmiljö och är glada över att få vara en plats där folk kan träffas säkert, säger Robert Lundgren.