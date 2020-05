Hertha krossade Union i Berlinderbyt

Ett tomt Olympiastadion var inte den inramning som Sebastian Andersson ville ha i säsongens viktigaste match – Berlinderbyt. Inte heller storförlusten – 0–4 för hans Union mot Hertha.

Hertha fick revansch på Union efter 0–1-förlusten i derbyt i november. Segern var också Herthas första på hemmaplan sedan i december.

Normalt skulle det ha varit fullsatt på Olympiastadion, drygt 74 000 åskådare, när Hertha och Union drabbar samman i ett derby. Men i Berlin som i övriga världen är inget sig likt i dessa coronatider och läktarna gapade tomma.

Bundesligafotbollen gjorde omstart för en vecka sedan efter två månaders uppehåll. Då med seger för Hertha (3–0) över Hoffenheim. Och förlust för Union (0–2) mot tabellettan Bayern München.

Det var hemmalaget Hertha som var spelförande i den första halvleken och som också hade de hetaste målchanserna genom Dodi Lukébakio och Matheus Cunha. Men Union-målvakten Rafal Gikiewicz var säker mellan stolparna.

Sebastian Andersson är Unions främste målskytt med elva mål. Ett krånglande knä gjorde att han började på bänken mot Bayern München. I derbyt var Andersson med från start och det var honom som Union försökte nå med inspelen, utan att det lyckades särskilt bra.

Inför matchen sade Andersson till Fotbollskanalen att matchen var säsongens viktigaste och att det var viktigt med seger eller åtminstone poäng.

Han fick inte som han ville.

Union vann säsongens första Berlinderby i november efter en sen straff. På fredagen säkrade Hertha segern redan efter några minuter in i andra halvlek. Vedad Ibisevic nickade in 1–0 i den 50:e minuten, efter inlägg från Marvin Plattenhardt. Minuten senare fick Lukébakio bollen, rundade målvakten och lade in 2–0.

Nio minuter senare var det dags för 3–0 genom Cunha. Och med 13 minuter kvar nickade Dedryck Boyata in 4–0 efter en hörna.

Sebastian Andersson byttes ut i den 71:a minuten.

I och med andra raka segern efter omstarten tog sig Hertha förbi Köln upp på tionde plats med sju omgångar kvar att spela. Nye tränaren Bruno Labbadia, lagets fjärde tränare den här säsongen, har fått en succéstart.

Union är kvar på tolfte plats, men nu fyra poäng efter Hertha.