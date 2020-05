Batteritjuvar anhållna efter stöld hos larmfirma i Ystad

Ärendet kom in till polisen sent på lördagskvällen.

Två män hade tagit sig in hos en larmfirma i Ystad och plockat på sig batterier för ett värde av 10 000 kronor.

– De sitter anhållna för stölden, säger Tennie Ericsson, inre befäl hos polisen i Ystad