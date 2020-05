Hans öde fick it-killar att starta städbolag

När corona hotade Dewan Hasibs familjs möjlighet att stanna i Sverige gav sig tre vänner, som jobbar med it, in i en helt ny bransch.

– Vi gillar honom, han är en skön kille, säger Sebastian Thuné, vd i städbolaget Broomy, som själv är anställd på House of test i Lund.

”De respekterar min erfarenhet och min person”, säger Dewan Hasib (till höger), här med Broomys vd Sebastian Thuné. Bild: Emil Langvad House of test är ett specialistkonsultbolag som testar, riskbedömer och kvalitetssäkrar utveckling av mjukvara, allt från elcyklar och övervakningskameror till reseappar och banksystem.