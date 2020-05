Biotoppen: Humor-resa ny på listan

En ny film har letat sig in på den svenska biotoppen – efter veckor av total stiltje på grund av coronakrisen. Steve Coogan och Rob Brydons sista film-resa ”A trip to Greece” går in på listans fjärdeplats. Etta är fortfarande ”Framåt”.

1. (1) Framåt