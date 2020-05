Över 4 000 coronadödsfall i Sverige

Betydligt färre läggs in på intensivvårdsavdelningar med anledning av coronaviruset i Sverige.

– En hel del håller på att bli bättre, säger statsepidemiolog Anders Tegnell vid dagens presskonferens.

Ytterligare 31 personer som smittats av coronaviruset har rapporterats döda i Sverige. Dödssiffran i Sverige stiger därmed till 4 029 personer.

Totalt har 33 843 personer smittats och 1 957 personer har fått eller får intensivvård.

Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell sammanfattar utvecklingen i Sverige, där en nedåtgående trend av personer som intensivvårdas, färre bekräftade fall på äldreboenden och färre dödsfall på äldreboenden kan konstateras.

– Här finns faktiskt en väldigt positiv utveckling. Antal fall av covid-19 på äldreboenden har minskat per vecka från som mest 400 fall till 60–70 fall per vecka. Det speglar sig i att antalet avlidna på äldreboenden har minskat, från en bra bit över 100 när det var som värst till ett 30-tal per vecka. En hel del håller ändå på att bli bättre, successivt, säger han.

Han påpekar dock att trycket dock är fortsatt stort på intensivvårdsavdelningarna även om inte lika många nya patienter som tidigare läggs in.

Anders Tegnell uppmanar till att fortsätta följa myndigheternas råd.

– Även om vi befinner oss i en liten nedgång kan den vända uppåt igen.

Runt var tionde svensk uppger i en undersökning av Sifo Kantar att de följer myndigheternas rekommendationer i lägre grad än tidigare, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Men det viktigaste är ändå stabilitet, åtta av tio svarar att de följer rekommendationerna lika mycket i dag som för en till två veckor sedan. Fortsätt med det, håll ut, håll avstånd, håll kontakten med någon som kan behöva det och var en del av lösningen, säger Svante Werger, rådgivare på MSB.

Socialstyrelsen bekräftar Folkhälsomyndighetens bild och meddelar att den stabilt sjunkande smittspridningen även syns inom sjukvården.

Antalet disponibla intensivvårdsplatser med respiratorer i landet är 900.

– Det betyder att vi har cirka 36 procent tillgänglig intensivvårdskapacitet, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Det är dock ojämnt fördelat i landet och den lediga kapaciteten skiftar mellan 10 och 67 procent.

Omkring 11 000 personer som bor på särskilda boenden i Sverige avled under tidsperioden januari-april i år, enligt Socialstyrelsen. Den siffran ska jämföras med de 10 000 som avled under motsvarande period i fjol.