Pressen på Haaland i tyska toppmötet

Robert Lewandowski gör som han brukar göra år ut och år in – öser in mål för sitt Bayern München. Med 27 mål på 25 matcher hittills toppar han skytteligan. Erling Braut Haaland är en bra bit efter – men inte om målsnitt per match får gälla. Norrmannen står på tio mål efter lika många ligamatcher. Nu möts de på planen.