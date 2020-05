Malmös största musikfestival Big Slap skjuts fram till nästa sommar

Istället för att bara ställa in har arrangörerna bokat om årets artister till nästa festival 2021. Dragplåstren Black Eyed Peas, Rita Ora, Bad Bunny och Dimitri Vegas & Like Mike har tackat ja. De biljetter som har sålts till den nu avblåsta festivalen 31 juli–1 augusti kan antingen användas nästa år eller växlas in mot inköpspriset.

Sedan starten 2013 har festivalen Big Slap arrangerat konserter med världsartister som David Guetta, Steve Angello, Armin van Buuren och Avicii på Tallriken i Pildammsparken.