Mångmiljardpaket till fransk bilindustri

Frankrikes president Emmanuel Macron utlovar statliga åtgärder värda drygt åtta miljarder euro, motsvarande närmare 85 miljarder svenska kronor, för att få fart på den franska bilindustrin.

– Vi behöver ha ett motiverande mål: att göra Frankrike till Europas ledande producent av miljövänliga fordon genom att producera mer än en miljon elbilar och elhybrider per år under de kommande fem åren, säger Macron under ett besök hos den franska bildelstillverkaren Valeo.

I paketet ingår bland annat en miljard euro i subventioner till dem som köper elbilar och elhybrider.

Macron säger även att biltillverkaren Renault och PSA-gruppen, som bland annat tillverkar Peugeot, tillsammans med energibolaget Total ska börja tillverka batterier för elbilar och elhybrider.

Däremot vill regeringen ännu inte godkänna ett statligt lån på fem miljarder euro till Renault. Först måste företagsledningen och fackförbunden avsluta sina samtal om Renaults franska arbetsstyrka och anläggningar i landet.