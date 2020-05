Hamnfestivalen och Knutkalaset ställer också in

Två av Malmös festivaler, Hamnfestivalen i Limhamn och Knutkalaset på S:t Knut, tvingas nu också ställa in. Men bägge har planer på att skapa mindre evenemang istället.

Den 30 juli–2 augusti i år skulle Hamnfestivalen i Limhamn ha firats med mat, musik och kultur. På scenerna skulle Buckaroos, Naomi Wiehe, Yvette Eklund med flera ha uppträtt. Men så blir det inte.

På onsdagen kom beskedet att Hamnfestivalen ställs in på grund av coronaviruset och dess restriktioner. Även ”Allsång vid havet” kommer att ställas in under sommaren. Men det kommer att ordnas ersättningsevenemang.

Den 18 och 25 juni kommer det att bli livesänt musikquiz med 100 års hits och Kalle Lind samt inbjudna gäster. Men det blir även överraskande pop-up-framträdanden i Limhamn under sommaren.

Inte heller på S:t Knut blir det festival i år. Sedan 2016 har föreningen Knutkalaset varje sommar arrangerat en kvartersfest med musikuppträdanden, loppmarknad, tävlingar och annat. Under åren har artister som Dalaplan, Björns vänner, Sofia Härdig, VA Rocks och Hanutten spelat.

Den 29 augusti i år skulle bland andra Lotta Wenglén, True Lies och Mary Anne’s Polar Rig ha uppträtt på 2020 års upplaga. Men coronaviruset gör nu att arrangörerna tvingats ställa in.

Roger Broberg som tillhör arrangörsgruppen meddelar att de diskuterar att skapa ersättningsevenemang.

– Det kan till exempel bli olika små pop-up-konserter i området, säger han.