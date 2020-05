Polisen grep inbrottstjuv som tagit sig in via balkongen

Polisen grep en inbrottstjuv under natten – han ska ha tagit sig in i en kvinnas lägenhet via balkongen.

Kvinnan låg och sov i sin lägenhet på Segevång när hon vaknade av att hennes hund skällde. Hon märkte att någon varit inne på hennes olåsta balkong, som ligger på första våningen. Hon hörde också ljud i buskarna utanför balkongen.