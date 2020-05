Hot och trakasserier mot bönder ökar

Hot och trakasserier mot bönder har ökat de två senaste åren. En vanlig metod för djurrättsaktivister är att göra intrång i djurstallar nattetid för att filma. – Det är som att jag skulle kliva in i deras sovrum och filma, säger en utsatt grisbonde.

Mitt i natten tog sig djurrättsaktivisterna in i två grisstallar i södra Sverige. Under några minuter gick de runt och filmade för att avslöja eventuella missförhållanden. Den utsatta grisbonden var själv inte hemma vid tillfället, men fick via branschorganisationer reda på att aktivisterna olovligen tagit sig in i stallarna.