Musiker och folkbildare ständigt aktiv i kulturlivet

Hon kan se tillbaka på en unik insats som pedagog och folkbildare. Kerstin Heden lät fingrarna dansa över pianotangenterna redan som femåring. Musiken har varit en röd tråd i hennes liv. Nu fyller hon 80 år.

Med Björn Afzelius-släkten på mammas sida och banbrytande rektorer, fil. dr. och författare på pappas sida, är det inte konstigt att Kerstin Hedens liv präglats av såväl musik som språk och pedagogik.

Kerstin föddes på Söder i Stockholm. Hon växte upp i en borgerlig familj bestående av fadern apotekare Ambjörn Heden som ägde sitt eget apotek på Folkungagatan, och modern Inga Heden, som var bibliotekarie till yrket. När brodern Gunnar föddes, sedermera känd tandläkarprofessor, gick flyttlasset från Beckbrännarbacken på Söder till en tjusig större våning i Nacka.

Kerstin kom att bli mycket aktiv i Nacka musikskolas orkester, ledd av eldsjälarna Carl-Bertil Agnestig och Yngve Härén. En härlig tid!

Studier i piano och svenska, filosofi, religion, psykologi och musik förde henne vidare till Lunds universitet. Under 60-talet i Lund skrev hon tillsammans med sin första make Kjell Frostner (sedermera morbror till komikern Thomas Järvheden) många arrangemang för universitetsorkestern Bleckhornen. Bland annat skrev de vinnarlåten "Triumf i spader" till Lundakarnevalens orkestertävling 1962. Med några kamrater från Bleckhornsakademien bildade de även brunnsmusikorkestern En Tolva Skåne, sedermera Tolvan Big Band.

Kjell blev sedermera bankman vid SE-banken i Stockholm, medan Kerstin stannade kvar i Skåne. Genom musiken kom hon att träffa sin blivande make; den legendariske kapellmästaren Hein Bessmann, välkänd entertainer och musiker från Köpenhamn med engagemang runtom hela Skåne och Danmark.

Med Hein fick hon två döttrar, som bägge profilerat sig inom musik- och teaterbranschen. Förstfödda dottern Lill är utbildad solist och har framträtt med huvudroller vid Malmö Opera samt internationella teaterscener i Rom och New York. Dottern Eva teaterutbildade sig i England och är gift med fotbollsproffset Anders Andersson, expertkommentator för TV4.

Under 70-talet arbetade Kerstin som lärare på Fridhems folkhögskola, då den dåvarande rektorn Thorvald Jonsson en dag frågade henne om hon inte kunde utarbeta en kursplan som skulle ge skolan en musikalisk profil i form av en högskoleförberedande musiklinje. Så skedde, och Fridhems folkhögskola där många av dagens främsta jazzmusiker studerat, är idag tack vare sin etablerade musiklinje medlem i International Association of Schools of Jazz.

En av musiklinjens första musikelever som Kerstin kom att undervisa i musikteori, piano och gehörslära, var en viss sångerska vid namn Marie Fredriksson.

Kerstin Heden flyttade till Malmö under 80-talet. Som enastående pedagog undervisade hon vid Värnhemsskolans gymnasium och Frans Suell & Jörgen Kocks gymnasium. Hon ledde skolans personalkör BAST och stod under alla år för många uppskattade konsertarrangemang. Efter pensionen har hon fortsatt att arbeta, bland annat för Folkuniversitetet, där hon ledde undervisningen i SFI.

Sonen Gustaf Heden, halvbror till Eva och Lill, är verksam som skådespelare och manusförfattare. Hans film Flaket - en poetisk thriller, sändes av SVT och presenterar en rollbesättning med Ingmar Bergman-skådisarna Marika Lagercrantz, Reine Brynolfsson och Stina Ekblad.

Den musikaliska ådran från Hein och Kerstin har överförts ytterligare en generation till barnbarnet Ella, som förra året syntes i huvudrollen som Annie i Eva Rydbergs musikaluppsättning på Nöjesteatern i Malmö.

Som folkbildare och ständigt aktiv i kulturlivet har hemmet alltid generöst och kärleksfullt fyllts med gäster och goda middagar.

Födelsedagen firas med en stor fest senare i år, med tanke på rådande världsläge.

Lill Bessmann