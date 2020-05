Ny app jämför historiens Sorgenfri med dagens

Sorgenfri får nu en egen tidsmaskin i telefonen. I samband med att Mary Anderssons park öppnar i helgen är det även premiär för appen Be Here Then där man kan jämföra historiska bilder av området med nuet.

Efter flera års planerande är det i helgen dags att plocka bort staketet runt den nybyggda temalekplatsen på Arildsplan på Sorgenfri. Malmöförfattaren Mary Andersson har fått ge namn till lekplatsen som bygger på hennes berättelser om området.

Men denna helg är det också premiär för en annan Sorgenfri-nyhet. I höstas skrev Sydsvenskan om appen Be Here Then som Charlotte Rodenstedt och hennes kodarkompanjon Jamie Cockburn lanserade i Lund. Som ett historiskt Pokémon Go kan man under en stadspromenad använda appen för att se hur platsen man står på tidigare har sett ut. ”En tidsmaskin i fickan” har upphovsmakaren kallat appen.

Efter att ha startat i Lund blev det tidigare i år även en Helsingborgs-version. Men för Charlotte Rodenstedt är det speciellt roligt att få göra en app om en del av hemstaden Malmö.

– Sorgenfri-området är fantastiskt. Dels för att det finns bra bilder, men också bra historier, säger hon.

Med hjälp av ”Be Here Then”-appen kan man gå runt i Sorgenfriområdet som här omringas av Spånehusvägen, Östra Farmvägen, Celsiusgatan och S:t Knuts väg med en liten avstickare ner till Zenithgatan. När man närmar sig någon av de femtio utmärkta platserna kan man genom att rikta kameran åt rätt håll få se hur platsen sett ut tidigare genom gamla foton. På vissa platser finns det flera foton från olika perioder inlagda. Hollywoodhusen, Sorgenfriskolans uppbyggnad och spårvägarnas driftcentral är några av platserna. Dessutom har Charlotte Rodenstedt skrivit en text om varje foto med historiska fakta.

Att det blev just Sorgenfri är MKB:s "fel". Efter att Charlotte Rodenstedts kontor flyttat in i ett MKB-hus fick de upp ögonen för Be Here Then och det resulterade i att MKB:s Daniel Möller kontaktade henne för att höra om hon kunde göra något kring just Sorgenfri i samband med öppnandet av Mary Anderssons park.

– De har betalat så att jag har kunnat lägga tid på detta. Sen har jag fått fantastisk hjälp av Malmö stadsarkiv och Malmö museer som hittat bilder och historier kring platser, säger Charlotte Rodenstedt.

Hur ser framtiden ut nu?

– I sommar blir det Kristianstad och en utbyggnad i Lund med olika kärlekshistorier kopplade till platser. Men sen vill jag ju bygga ut appen i Malmö. Område för område, för det är inte så kul om platserna är för utspridda. Jag bor själv i Lugnet och där finns otroligt intressant historik, så just nu skulle jag helst vilja göra Lugnet och Möllevången. Jag hoppas att Malmö stad ser behovet och vill fortsätta.

Borde de inte bara anställa dig?

– Eller hur? Så får jag bli historienörd på heltid!