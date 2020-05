John Lundvik vann ”Let's dance”

John Lundvik och hans danspartner Linn Hegdal är årets segrare i ”Let's dance”. Deras shownummer resulterade i översvallande reaktioner, främst från jurymedlemmen Tony Irving. – Det började väl glimta en liten glassko någonstans i hjärtat när jag hörde Tonys ord, säger Lundvik till TT.

Finalen i ”Let's dance” utgjordes av tre danser var för de två kvarvarande deltagarna. I dans ett skulle finalisternas professionella danspartners välja en stil som tillät deltagarna att visa upp sitt bästa jag. Sussie Eriksson och Calle Sterner svepte runt över studiogolvet i en american smooth som utmynnade i trippla tior från juryn.

Även John Lundvik och Linn Hegdal öppnade med att få ta emot full pott från juryn, efter en jive – ”Den absolut roligaste dansen” – enligt Lundvik som resulterade i följande utlåtande från jurymedlemmen Tony Irving:

– När vi började säsongen var du den siste jag tippade till final. Men det här var helt oväntat.

Finalen avslutades med att deltagarna bjöd på varsitt shownummer, en fri tolkning i valfri stil och med valfri musik. John Lundviks nummer tonsattes med ”Too late for love”, hans vinnarbidrag från Melodifestivalen i fjol. Vad som följde efteråt – en atletisk koreografi som avslutades med ett enhandslyft – fick Tony Irving att gå i gång på alla cylindrar.

– På 15 år har vi aldrig haft ett shownummer så varierat i utmaning, stil, teknik. Det är det bästa slutnumret genom alla säsonger, sade han.

Linn Hegdal ser tillbaka på det avslutande momentet, när hon hölls uppe i luften av Lundviks ena arm.

– När jag var där uppe i luften efter att ha dansat två minuter show var känslan ”Vi klarade det, vi löste det”. Det funkade när det gällde. När John sänkte ned mig var jag så lycklig, på riktigt helt och hållet lycklig, säger hon.

– Jag kan bara hålla med. Jag började med att sjunga, och sedan en rumba, sedan, när man är som tröttast, ska Linn upp i luften i en livesänd final. Det är ”do or die”. Men när hon sedan var där uppe i luften. . . Yes, we did it, säger Lundvik.

När ”Let's dance” återvänder i rutan kommer programmet att se något annorlunda ut. I inledningen av finalen meddelade nämligen programledarduon Tilde De Paula Eby och David Hellenius att årets säsong blir deras sista.

Hellenius har tackat ja till programledarrollen i det kommande programmet ”The masked singer”. Vad de Paula Eby ska göra i stället, och vem eller vilka som tar över i ”Let's dance”, är ännu så länge okänt.