Miljardsmäll för Lundbergs

Fredrik Lundbergs maktbolag L E Lundbergföretagen åkte på en miljardsmäll i första kvartalet. Förlusten före skatt blev 2,8 miljarder kronor, vilket kan jämföras med vinsten på 4,9 miljarder under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Värdenedgång på fastigheter och börsnoterade aktier har påverkat resultatet, bland annat med koppling till fastighetsbolaget Hufvudstaden, enligt Lundbergs.

Substansvärdet låg per den 27 maj, efter uppskjuten skatt, på 92,1 miljarder kronor eller 371 kronor per aktie. Det kan jämföras med 96,3 miljarder eller 388 kronor per aktie vid senaste årsskifte.

”Lundbergs finansiella ställning är fortsatt stark och styrelsen kommer under hösten att utvärdera situationen och, om det bedöms lämpligt, kalla till extra bolagsstämma för beslut om utdelning”, skriver bolaget i kvartalsrapporten.